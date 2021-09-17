Saratoga城市規劃委員信件被亞裔居民指涉種族歧視（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Saratoga一名城市規劃委員，在一封關於住房需求的信，被當地的亞裔居民認為當中帶有嚴重的種族歧視，該名委員後來道歉並辭職。

Saratoga城市規劃委員Cheriel Jensen，不久前一封給Association of Bay Area Governments的信中表示，Saratoga沒有工業或辦公樓地區，出生率也低，因此不會產生內部房屋需求。

Jensen在信中繼續寫到：「40%的Saratoga市民是在外國出生，45%的市民在家不說英文，顯示該市是滿足（人口普查）美國以外住房需求，為什麼我們必須深刻改變我們的社區，並將我們的供水置於風險之中，以滿足外國的高需求。」

Jensen的這幾句話，引發多位Saratoga民選官員反彈，他們認為是帶有種族歧視言論，並在周三晚上的市議會發言，強烈譴責Jensen。

Los Gatos-Saratoga學區委員張琛說：「我很擔心最近在我們國家，針對亞裔的仇恨犯罪上升，Jensen的言論關於在家不說英文的外國出生者，是一個警訊，完全不能接受，我對於部份市議員對此事不吭聲，沒採取行動，感到十分失望

Saratoga前市議員朱淑玲（Emily Lo）說：「任何時候有仇外的言論，不論哪種形式，請立即回應，我希望市議會能夠以書面或任何方式譴責，展現出Saratoga對任何仇恨是零容忍。」

不過也有認識Jensen多年的友人替她抱不平。

Jeffrey的友人說：「Cheriel Jensen已書面道歉並辭職，我希望大家了解，這兩句冒犯的句子，不是Cheriel本人，她不是種族主義者，她很善良體貼有愛心，支持多元化社區，我接受她的道歉，也希望大家接受。」

周三晚多位民眾發言表示，在9月1日就有人發現這封信，但市議會卻不放在周三的市議會章程討論，也讓目前擔任市長的趙嬿成了箭靶。

說：「我知道後有打電話給她，有發信函給她，我就說她這種言論實際上是，講這些話是歧視，對我們這些外國出生，很多人是造成傷害，我希望她道歉，並從城市規畫委員會職位自己辭職，這是一個義務性職位，只要她辭職，立刻生效。」

Jensen周三以書面方式道歉，並辭去城市委員職務。

趙嬿說，Jensen是以私人身份寫這封信，不代表市府市議會立場，所以當她提出辭職道歉，市議會認為不需要放在議會議程，但是市議會會發表一份聲明譴責任何形式的種族歧視。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。