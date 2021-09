Saratoga城市規劃委員信件被亞裔居民指涉種族歧視（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Saratoga一名城市規劃委員,在一封關於住房需求的信,被當地的亞裔居民認為當中帶有嚴重的種族歧視,該名委員後來道歉並辭職。

Saratoga城市規劃委員Cheriel Jensen,不久前一封給Association of Bay Area Governments的信中表示,Saratoga沒有工業或辦公樓地區,出生率也低,因此不會產生內部房屋需求。

Jensen在信中繼續寫到:「40%的Saratoga市民是在外國出生,45%的市民在家不說英文,顯示該市是滿足(人口普查)美國以外住房需求,為什麼我們必須深刻改變我們的社區,並將我們的供水置於風險之中,以滿足外國的高需求。」

Jensen的這幾句話,引發多位Saratoga民選官員反彈,他們認為是帶有種族歧視言論,並在周三晚上的市議會發言,強烈譴責Jensen。

Los Gatos-Saratoga學區委員張琛說:「我很擔心最近在我們國家,針對亞裔的仇恨犯罪上升,Jensen的言論關於在家不說英文的外國出生者,是一個警訊,完全不能接受,我對於部份市議員對此事不吭聲,沒採取行動,感到十分失望

Saratoga前市議員朱淑玲(Emily Lo)說:「任何時候有仇外的言論,不論哪種形式,請立即回應,我希望市議會能夠以書面或任何方式譴責,展現出Saratoga對任何仇恨是零容忍。」

不過也有認識Jensen多年的友人替她抱不平。

Jeffrey的友人說:「Cheriel Jensen已書面道歉並辭職,我希望大家了解,這兩句冒犯的句子,不是Cheriel本人,她不是種族主義者,她很善良體貼有愛心,支持多元化社區,我接受她的道歉,也希望大家接受。」

周三晚多位民眾發言表示,在9月1日就有人發現這封信,但市議會卻不放在周三的市議會章程討論,也讓目前擔任市長的趙嬿成了箭靶。

說:「我知道後有打電話給她,有發信函給她,我就說她這種言論實際上是,講這些話是歧視,對我們這些外國出生,很多人是造成傷害,我希望她道歉,並從城市規畫委員會職位自己辭職,這是一個義務性職位,只要她辭職,立刻生效。」

Jensen周三以書面方式道歉,並辭去城市委員職務。

趙嬿說,Jensen是以私人身份寫這封信,不代表市府市議會立場,所以當她提出辭職道歉,市議會認為不需要放在議會議程,但是市議會會發表一份聲明譴責任何形式的種族歧視。

