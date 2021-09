聖荷西發生致命槍擊案 弟弟涉嫌開槍擊斃姐姐

【KTSF 歐志洲報導】

東聖荷西周三晚發生一起致命槍擊事件,初步調查顯示,是弟弟涉嫌向姐姐開槍。

閉路電視拍到的畫面顯示,穿著黑色T恤的26歲女子,週三晚上7點44分,跟朋友到Story Road的這間便利店買飲料和零食,之後走向自己的汽車。

附近鄰居表示,沒有聽到任何吵架的聲音,但是大約十分鐘後,聽到車中傳出槍聲。

閉路電視畫面可以看到,在場民眾在聽到槍聲後散開,目擊者表示,車中有人喊叫,要人打電話報警求救。

4分鐘後,懷疑開槍的15歲男子從車中走出來,身上的衣服看得到有血跡。

他的家人表示,他開槍擊中姐姐頭部,家人也有向記者透露,這名男子向母親道歉。

警方表示,中槍女子現場傷重不治,警方將15歲的弟弟以誤殺控罪將他逮捕。

警方表示,不認為這是一起蓄意的開槍事件,警方目前還在調查15歲男子為什麼手中會有這把槍。

