安樂居成立50週年獲舊金山市長布里德頒表揚狀

【KTSF】

為長者提供醫療護理以及日間活動的安樂居成立50週年,舊金山(三藩市)市長布里德頒發表揚狀,並宣布9月16日為安樂居日。

布里德說:「今晚我們將點亮市府大樓,用橙色燈光表揚安樂居,我給你們這表揚狀,宣布今天你們50週年這一天,為舊金山安樂居日*

安樂居行政總裁李美莉(Grace Li)說:「華裔的傳統是照顧長者,我們想到的辦法,結合家庭和長者的價值觀,盡力提供支持和照顧*

成立於1971年,在灣區致力於長者護理服務的安樂居,周四踏入第50個年頭,安樂居目前在舊金山、南灣Santa Clara縣和東灣Tri City地區,為長者提供全面的醫療、護理和日間活動,疫情期間更加為留在家中避疫的長者提供餐點。

安樂居成立的宗旨是,盡量為長者及其家庭提供支持,幫助長者可以在家中生活,而不需要去療養院。

安樂居表示,未來會繼續提供優質的服務,並計劃將服務範圍拓展到灣區以外,讓更多的長者能享受到安樂居的服務。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。