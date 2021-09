全美多地面臨護士短缺 護士投訴工作過量但報酬低

【KTSF 韓千繪報導】全美多地面臨護士短缺 護士投訴工作過量但報酬不高

全美許多地區都面臨護士短缺,阿拉巴馬州也是一樣,那裡的護士表示,他們的困境是超負荷工作,和沒有得到相應的報酬。

有護士說,很多人以為護士賺很多錢,但事實並非如此,也有護士說,他們把生命和家人置於危險中,每天和病毒打交道,但卻沒有予以任何形式的補償。

Huntsville醫院的護士們都說,他們超負荷工作,很累,可是卻沒有相應的報酬。

護士還表示,由於護士人手短缺,有時候重症病人可能得不到周到的護理。

一些護士在Huntsville醫院工作之前,也曾在其他醫院工作,相較起來他們現在的收入少了很多,而現在面臨的也不僅僅是錢的問題,很多護士心理壓力也很大。

有護士說,他們整天都在照顧別人的家庭,但自己和家人卻顧不到,而且心理和情緒壓力很大,很多護士需要找心理治療師。

由於受到情緒困擾,醫院已經有幾名護士因此辭職,院長對此表示擔憂,決定選擇獎勵性薪酬,為願意加班的員工支付額外補貼,但護士們並不領情,因為他們真的是太累了。

有護士說,情況將會變得更糟,會因為過勞而失去更多護士,行政部門也擔心護士罷工,尤其是護理人員嚴重短缺下。

