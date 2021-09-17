全美多地面臨護士短缺 護士投訴工作過量但報酬低

【KTSF 韓千繪報導】全美多地面臨護士短缺 護士投訴工作過量但報酬不高

全美許多地區都面臨護士短缺，阿拉巴馬州也是一樣，那裡的護士表示，他們的困境是超負荷工作，和沒有得到相應的報酬。

有護士說，很多人以為護士賺很多錢，但事實並非如此，也有護士說，他們把生命和家人置於危險中，每天和病毒打交道，但卻沒有予以任何形式的補償。

Huntsville醫院的護士們都說，他們超負荷工作，很累，可是卻沒有相應的報酬。

護士還表示，由於護士人手短缺，有時候重症病人可能得不到周到的護理。

一些護士在Huntsville醫院工作之前，也曾在其他醫院工作，相較起來他們現在的收入少了很多，而現在面臨的也不僅僅是錢的問題，很多護士心理壓力也很大。

有護士說，他們整天都在照顧別人的家庭，但自己和家人卻顧不到，而且心理和情緒壓力很大，很多護士需要找心理治療師。

由於受到情緒困擾，醫院已經有幾名護士因此辭職，院長對此表示擔憂，決定選擇獎勵性薪酬，為願意加班的員工支付額外補貼，但護士們並不領情，因為他們真的是太累了。

有護士說，情況將會變得更糟，會因為過勞而失去更多護士，行政部門也擔心護士罷工，尤其是護理人員嚴重短缺下。

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