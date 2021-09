Millbrae市不會規定顧客出示疫苗接種證明

【KTSF】

Millbrae市議員馮嘉輝提出規定一些如餐館、健身房和娛樂場所的顧客,必須出示疫苗接種證明,這項建議被市議會否決,認為會和縣府規定有出入,並給小商家造成不必要的負擔。

灣區目前有舊金山和柏克萊需要光顧餐館、健身房、娛樂場所和個人服務場所的顧客,必須出示疫苗證明,市議員馮嘉輝的建議,也將包括這些生意的戶外場所。

一些市議員同意,鼓勵民眾接種疫苗,但是認為市府應該先推行市府職員接種疫苗的工作,Millbrae目前還沒有規定市府職員必須接種疫苗,比如說消防部門還有10%的職員還沒有打針。

而在市議會中發言的一些民眾表示,要人手不足的小商家檢查疫苗證明並不公平,這會增加他們的工作負擔。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。