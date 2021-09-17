Livermore高中學生涉威脅同學人身安全被捕（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

警方拘捕Livermore高中的一名學生，理由是該學生對其他學生的發出人身安全威脅。

周四早上，當Livermore高中的師生抵達學校時，發現了大量的警車停在學校門前，伴隨警方的還有管理學生資源的校方官員。

原因是因為周三晚上，該校的一名學生向其他同學發出了人身安全威脅，這起事件被報告到了校區，警方接報後嚴肅對待，才發生了周四早上的一幕。

警方已逮捕涉案的學生，有學生說，被捕學生有一個名單，上面有他想殺的人。

Livermore Valley聯合校區總監Kelly Bowers周四把她的狗Boomer帶到學校，並面向學生表示，警方和校方接報後迅速地處理了事件。

Bowers說：「很神奇的是，學生報告了他們的擔憂，他們告訴了信任的成年人，學生信任的成年人報告給了學校，我們聯絡了警方和學生資源官員，每個人都被動員起來，尋找問題的根源。」

Bowers表示，這個案件很好地反映出，學生平時接受的發現事情就報告的訓導，而有人報告這起事件，顯然是做了正確的事情，家長對此表示感激。

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