聖荷西拘3匪徒 涉專挑亞裔婦人搶劫

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聖荷西警方逮捕3名歹徒，他們涉嫌針對亞裔女子犯下超過40宗搶劫案，將面對搶劫和仇恨犯罪起訴。
Santa Clara縣地檢處表示，被捕的是24歲的Anthony Robinson，23歲的Derje Blanks，和27歲的Cameron Moody。
聖荷西警方表示，搶劫專案小組，連同Hayward警方共同調查，在上個星期開始逮捕行動。
其中兩人在上週三被逮捕時，所開的汽車還撞上警車，和其他民眾的車輛，期間導致一名兩歲的孩童受傷，他們目前面對超過70起重罪控訴。
而最後一人Moody，周四在Union City被捕，警方也起獲兩把裝有子彈的槍。
他們涉嫌針對亞裔女性而做案，是因為認為亞裔女性不使用銀行，而身上有錢，歹徒經常的做案手法是用帶種族歧視的字眼辱罵受害人，然後跟著她們到汽車，受害人一旦進入車內，歹徒就會打開車門，或是打破車窗，將受害人的皮包搶走。
歹徒做案地點遍佈灣區除了聖荷西之外，還包括San Pablo、Hayward、San Leandro、Fremont、Milpitas、Campbell和東Palo Alto等。
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