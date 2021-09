聖荷西拘3匪徒 涉專挑亞裔婦人搶劫

【KTSF】

聖荷西警方逮捕3名歹徒,他們涉嫌針對亞裔女子犯下超過40宗搶劫案,將面對搶劫和仇恨犯罪起訴。

Santa Clara縣地檢處表示,被捕的是24歲的Anthony Robinson,23歲的Derje Blanks,和27歲的Cameron Moody。

聖荷西警方表示,搶劫專案小組,連同Hayward警方共同調查,在上個星期開始逮捕行動。

其中兩人在上週三被逮捕時,所開的汽車還撞上警車,和其他民眾的車輛,期間導致一名兩歲的孩童受傷,他們目前面對超過70起重罪控訴。

而最後一人Moody,周四在Union City被捕,警方也起獲兩把裝有子彈的槍。

他們涉嫌針對亞裔女性而做案,是因為認為亞裔女性不使用銀行,而身上有錢,歹徒經常的做案手法是用帶種族歧視的字眼辱罵受害人,然後跟著她們到汽車,受害人一旦進入車內,歹徒就會打開車門,或是打破車窗,將受害人的皮包搶走。

歹徒做案地點遍佈灣區除了聖荷西之外,還包括San Pablo、Hayward、San Leandro、Fremont、Milpitas、Campbell和東Palo Alto等。

