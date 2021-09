Fremont警察開槍打死嫌犯 警方公布案發視頻（視頻）

【KTSF】

Fremont警方周四公布發生在8月25日的一宗警察開槍打死嫌犯案件中,最初的911報警電話和警方汽車的畫面,Fremont警察局代理局長稱,相信涉案的警員是正當開槍,並未違法。

調查人員公布8月25日傍晚5點多的一宗意圖兇殺案件的報案錄音,報警的女性非常激動,聲稱位於Fremont市Southlake的流動房屋車公園有人中槍,警方到場後將一名受傷的男子送醫救治,並在45分鐘後,於Auto Mall Parkway找到一名符合案件描述特徵的22歲男子Kevin Johnston。

根據警方公布的警車錄影畫面,看到他當時手拿著一台嬰兒推車,然後舉起一件白色T恤時,數樣物品掉落,包括一把白色的手槍。

警方表示,隨後Johnston將手槍撿起來,並朝著一名警員Jesse Hartman,看起來也有可能向警員開槍,有9年執勤經驗的Hartman,於是向該男子開了數槍。

Fremont警察局代理局長Sean Washington說:「我有信心警員們的行為符合法律和我們的政策,所以我認為這很清楚,是個正當的槍擊。」

Johnston中槍送院後不治,警方調查後發現,他涉嫌一連串罪名而被通緝,其重罪通緝令高達54萬5千元,包括搶劫、持槍以及入侵逮捕。

警方表示,警方如果沒有開槍打死他,也會以涉嫌企圖兇殺罪名將他逮捕,他的手槍經調查後,是非法組裝的黑槍ghost gun,槍主不明。

至於Johnston涉嫌的槍擊案件,受害的25歲男子仍在醫院救治,傷勢嚴重。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。