加州「KNP」山火繼續威脅Sequoia國家公園,有可能將燒毀上萬棵紅杉樹。

加州連日來因雷暴引發了「Colony 」和「Paradise 」兩場山火,它們被綜合稱為「KNP」山火,火勢已經波及約14多平方英里,摧毀數百間房屋,研究估計「KNP」有可能將燒燬近10,600 棵紅杉樹。

當局已經關閉了紅杉國家森林公園,並派出近300名消防隊,以直升機救援。

