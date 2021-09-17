FDA專家委員會不建議16歲以上人士打Pfizer新疫苗加強針

【KTSF 江良慧報導】
聯邦食品藥物管理局（FDA）一個專家委員會周五開會後決定，不建議16歲以上人士打第三針Pfizer新型肺炎疫苗作為加強劑，不過委員會同時一致決定，建議65歲或以上人士接種第三劑疫苗。
對之前已經接種Pfizer疫苗的美國人，如今的建議是部份人要打第三針，FDA的疫苗顧問委員會周五表決，批准讓65或以上人士打加強劑，當中18名委員全投贊成票。
不過委員會在投票之前，用了多個小時辯論和看圖表，並且也否決建議16歲或以上人士打第三針。
FDA轄下的生物評估研究總監Peter Marks醫生說：「我們強烈建議提出，並討論所有不同意見。」
聯邦疾控中心（CDC）的專家就強調，Delta變種如何影響針後感染的比率，而英國和以色列的研究員則做簡介會，引述數據證明打加強劑可以減低針後感染比率。
Pfizer疫苗臨床研究發展資深副總裁William Gruber醫生說：「我們看到了一個強烈的免疫反應，相當於或遠超過第二劑後的反應。」
Pfizer和其他研究人員指出，他們的研究顯示，打兩針可以增強人的免疫力，但抗體水平會在幾個月後下降。
不過也有專家不同意，傳染病專家Michael Kurilla說：「不肯定我們現在看到的數據
是否能適用於普羅大眾。」
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