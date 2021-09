FDA專家委員會不建議16歲以上人士打Pfizer新疫苗加強針

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品藥物管理局(FDA)一個專家委員會周五開會後決定,不建議16歲以上人士打第三針Pfizer新型肺炎疫苗作為加強劑,不過委員會同時一致決定,建議65歲或以上人士接種第三劑疫苗。

對之前已經接種Pfizer疫苗的美國人,如今的建議是部份人要打第三針,FDA的疫苗顧問委員會周五表決,批准讓65或以上人士打加強劑,當中18名委員全投贊成票。

不過委員會在投票之前,用了多個小時辯論和看圖表,並且也否決建議16歲或以上人士打第三針。

FDA轄下的生物評估研究總監Peter Marks醫生說:「我們強烈建議提出,並討論所有不同意見。」

聯邦疾控中心(CDC)的專家就強調,Delta變種如何影響針後感染的比率,而英國和以色列的研究員則做簡介會,引述數據證明打加強劑可以減低針後感染比率。

Pfizer疫苗臨床研究發展資深副總裁William Gruber醫生說:「我們看到了一個強烈的免疫反應,相當於或遠超過第二劑後的反應。」

Pfizer和其他研究人員指出,他們的研究顯示,打兩針可以增強人的免疫力,但抗體水平會在幾個月後下降。

不過也有專家不同意,傳染病專家Michael Kurilla說:「不肯定我們現在看到的數據

是否能適用於普羅大眾。」

