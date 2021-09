加州州長紐森簽兩項法案 將創造數千套新住房單位

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森昨天簽署了兩項法案,將創造數千套新住房單位。

加州SB10號法案,授權地方政府可以批准在火車站和捷運站等公共交通樞紐和車站半英里範圍內的土地,放寬規劃限制,可以興建最多10個單位的樓宇。

SB9號允許在單戶土地上最多建造四個單位,業主同意在其中一個單位中居住3年,相關地皮不得位處歷史地段,或有火災、地震或淹水危險的地段。

SB10由參議員威善高(Scott Wiener)提出,他表示,這些措施旨在讓城市更快、更容易地規劃更多住房區,來解決加州的住房危機,不過重新規劃住房區的過程,將花上5到10年的時間。

另外,紐森還簽署了SB 8法案,旨在把2019年通過的住房危機法案延長至2030年,而住房危機法案目的,就是要簡化住房的開發。

