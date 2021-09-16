舊金山店舖爆竊案頻生 市府推援助金幫補小商業（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

疫情期間，舊金山（三藩市）有很多商舖被爆竊和毀壞，尤其令小商業的經濟大受打擊，為了減輕受害人的財政負擔，市府推出援助金。

市長布里德表示，這筆毀壞案受害人紓困金（Vandalism relief fund），為爆竊和毀壞案受害人提供最多2千元，為他們修補被打破的門窗，市府從財政預算案撥款100萬元資金推行此計劃，估計可讓大約500間小商業受惠。

布里德說：「不只是關乎店主和其生計，還有他們的員工和他們的家人，這非常重要。」

她又承諾，必須要將罪犯繩之於法。

市參事馬兆明（Gordon Mar）都表示，日落區多間小商業都被爆竊，尤其是Taraval和Noriega街。

馬兆明說：「我覺得尤其在日落區，大多數商店店主是亞裔和移民，令該社區更憂慮是否與疫情間大增的針對亞裔仇恨相關。」

Footprint球鞋店是其中一間疫情期間被爆竊的商舖，華裔老闆Mike表示，去年開舖兩星期就遇上疫情，需要關門，相信援助金可以幫到他。

Mike說：「我在附近長大，在這區的商店購物和用餐，見到他們困難很傷心，但我相信只要我們齊心，有這援助金幫助被爆竊的商舖，我們可以更團結恢復。」

除了日落區之外，布里德又指，華埠有超過20間商舖曾被毀壞，而且是同一名匪徒的所為，警方已經將疑犯拘捕。

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