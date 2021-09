舊金山店舖爆竊案頻生 市府推援助金幫補小商業（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

疫情期間,舊金山(三藩市)有很多商舖被爆竊和毀壞,尤其令小商業的經濟大受打擊,為了減輕受害人的財政負擔,市府推出援助金。

市長布里德表示,這筆毀壞案受害人紓困金(Vandalism relief fund),為爆竊和毀壞案受害人提供最多2千元,為他們修補被打破的門窗,市府從財政預算案撥款100萬元資金推行此計劃,估計可讓大約500間小商業受惠。

布里德說:「不只是關乎店主和其生計,還有他們的員工和他們的家人,這非常重要。」

她又承諾,必須要將罪犯繩之於法。

市參事馬兆明(Gordon Mar)都表示,日落區多間小商業都被爆竊,尤其是Taraval和Noriega街。

馬兆明說:「我覺得尤其在日落區,大多數商店店主是亞裔和移民,令該社區更憂慮是否與疫情間大增的針對亞裔仇恨相關。」

Footprint球鞋店是其中一間疫情期間被爆竊的商舖,華裔老闆Mike表示,去年開舖兩星期就遇上疫情,需要關門,相信援助金可以幫到他。

Mike說:「我在附近長大,在這區的商店購物和用餐,見到他們困難很傷心,但我相信只要我們齊心,有這援助金幫助被爆竊的商舖,我們可以更團結恢復。」

除了日落區之外,布里德又指,華埠有超過20間商舖曾被毀壞,而且是同一名匪徒的所為,警方已經將疑犯拘捕。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。