美國過去一天共2千人染疫亡 近7個月來單日最高

美國在過去一天總共有2千名新型肺炎患者死亡,是接近7個月以來單日最高的死亡數字,雖然數字這麼高,可能與積壓的數據有關,但也還是不能忽視。

根據John Hopkins大學的數據,美國至今已經有超過667,000人死於新型肺炎,而全球的死亡數字更已經突破460萬。

聯邦當局數字顯示,在過去五個星期,全國的新症數字未有一天是少於10萬宗,相對今年2月7日至7月29日期間,每一天新症都不超過十萬,這個是一大倒退。

而雖然有超過一半美國人已經接種完整疫苗,但兒童感染個案就繼續增加,當中部分原因是12歲以下兒童尚未可以接種新型肺炎疫苗。

疾控中心表示,目前全國有99%人口所居住的縣,都是屬於傳染度高或者頗高。

Emory大學醫院院執行副院長Carlos del Rio醫生說:「我們要讓未打針的人打針,才能改變這大流行的走向。」

另外,近期每天平均死亡人數高達1,800人,比兩星期前上升24%。

肺科專家Ijlal Babar醫生說:「這些人本來不應該要入院,但卻在我們深切治療部死亡。」

不過還是有少許好消息,根據疾控中心的最新預測,每天的新住院人數將會在未來四個星期下跌。

del Rio醫生說:「我可以告訴你,要住院的九成以上都沒打針。」

Delta變種令全國都出現病例爆發,喬治亞州流行病學家表示,在過去60天內報告的新型肺炎爆發,六成出現在學校K至12年級,而根據全國趨勢,各地都相繼收緊防疫和疫苗規則。

馬里蘭州一個立法委員會這個星期就裁定,所有24個校區都要遵從一個新的口罩令。

紐約州監管的托兒所都一定要戴口罩,洛杉磯也即將規定,室內酒吧、酒莊和夜總會的僱員和顧客都要至少有打一針疫苗。

