「停止仇恨亞太裔」組織創辦人獲選時代雜誌百大最具影響力人物（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

「停止仇恨亞太裔」組織Stop AAPI Hate的三位創辦人,被時代雜誌共同選為2021年全球最具影響力人物。

對於被時代雜誌選為年度最具影響力的人物,停止仇恨亞太裔Stop AAPI Hate組織表示,榮幸的同時也感到驚訝,該機構認為這榮耀應該屬於在他們網站上報告種族歧視事件的9千多人。

舊金山州立大學亞裔研究教授張華耀(Russell Jeung)說:「他們有說出他們故事的勇氣,他們要停止種族歧視,是他們集體發聲,使得我們能夠爭取到所要的改變。」

華人權益促進會副執行主任崔禎文(Cynthia Chui)說:「我們記錄這些事件,是為了要採取行動,對我們社區經歷的傷害,社會和政府都有義務對應。」

他們估計,所有針對亞裔的仇恨事件中,只有約一成的人報警。

而因為有針對亞裔的種族仇恨事件的記錄,加州議會爭取到超過1.5億的亞太裔平等預算撥款,其中「停止仇恨亞太裔」組織獲得1千萬,表示這筆錢將用在健保、精神健康、教育與公共安全項目上。

而停止仇恨亞太裔組織對未來也還有更多的目標。

張華耀說:「我們要停止種族歧視,知道需要非常長的時間,來根除它,種族歧視已經系統化,滲入許多政策中,所以我們還要延續這工作,促使更多的改變、爭取正義,不單只是為亞裔,而為所有人爭取。」

