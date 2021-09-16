「停止仇恨亞太裔」組織創辦人獲選時代雜誌百大最具影響力人物（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

「停止仇恨亞太裔」組織Stop AAPI Hate的三位創辦人，被時代雜誌共同選為2021年全球最具影響力人物。

對於被時代雜誌選為年度最具影響力的人物，停止仇恨亞太裔Stop AAPI Hate組織表示，榮幸的同時也感到驚訝，該機構認為這榮耀應該屬於在他們網站上報告種族歧視事件的9千多人。

舊金山州立大學亞裔研究教授張華耀（Russell Jeung）說：「他們有說出他們故事的勇氣，他們要停止種族歧視，是他們集體發聲，使得我們能夠爭取到所要的改變。」

華人權益促進會副執行主任崔禎文（Cynthia Chui）說：「我們記錄這些事件，是為了要採取行動，對我們社區經歷的傷害，社會和政府都有義務對應。」

他們估計，所有針對亞裔的仇恨事件中，只有約一成的人報警。

而因為有針對亞裔的種族仇恨事件的記錄，加州議會爭取到超過1.5億的亞太裔平等預算撥款，其中「停止仇恨亞太裔」組織獲得1千萬，表示這筆錢將用在健保、精神健康、教育與公共安全項目上。

而停止仇恨亞太裔組織對未來也還有更多的目標。

張華耀說：「我們要停止種族歧視，知道需要非常長的時間，來根除它，種族歧視已經系統化，滲入許多政策中，所以我們還要延續這工作，促使更多的改變、爭取正義，不單只是為亞裔，而為所有人爭取。」

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