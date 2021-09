SpaceX Falcon 9載人火箭實現人類史上首次搭載太空旅客任務

【KTSF 關鍵報導】

SpaceX公司的Falcon 9號載人火箭,周三晚搭載4人開始人類歷史上首次搭載太空旅客任務。

這項任務在晚上8點02分開始,在美國太空總署(NASA)位於甘迺迪的航天中心起飛,太空乘客乘坐13英尺寬的Crew Dragon太空艙,將在350英里的地球軌道上飛行3天。

此次民用的地球軌道,比國際太空站的軌道高100英里,如果一切順利,4名乘客將在星期六著陸佛羅里達州海岸。

38歲的億萬富翁Jared Isaacman資助了這次太空旅行,除了Isaacman本人之外,還有29歲的癌症倖存者Hayley Arceneaux,第三位是42歲的洛克希德馬丁公司僱員森布羅斯基,他在慈善抽獎活動中中了大獎,從而獲得這次任務的船票,第四位乘客是Sian Proctor,他是一名社區學院的地質學教師。

