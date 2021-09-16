四川瀘州6級淺層地震 釀數十人死傷

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四川瀘州市瀘縣發生6級地震，至少3死88人傷，7萬多人要疏散。成都及重慶都感受到明顯震動，專家預計附近一帶近期發生更強烈地震的可能性不大。

地震發生後多支救援隊伍趕到災區，在震央瀘州市瀘縣，救援人員合力在瓦礫堆中救出被困居民。

在距離震央2公里的福集鎮，當地一名居民逃跑時不幸被跌下來的圍牆壓死，死者妻子說：「砸到腦袋，腰也砸斷了！那麼大一塊石頭，就是這個位置啊，就是這裏。他就走到圍牆就倒下來了，他要是靠那邊近點都沒事。」

附近成都、宜賓、內江等地的救援隊都已到達災區，擴大搜救範圍。

地震在星期四凌晨4時33分發生，有居民稱震動時間短但搖得很厲害：「瀘縣人民醫院的天花板，全部震得到處都是，你看豆油這些都已經被摔壞了。」

全縣有百多間房屋倒塌和嚴重損毀，亦有車站受損，不少居民稱被地震搖醒冒雨到室外避難，多間中學的寄宿生緊急疏散到操場集合。

而在瀘縣一間儲酒倉庫，內裏170多個酒罐破裂，200多噸高濃度白酒漏出，整個倉庫都瀰漫著濃烈的酒精味道，一旦遇火很可能會發生爆炸，消防人員趕到現場處理。

有消防員稱：「每一個罐裝的都是高濃度的白酒，現在我們人員正在對裏面的白酒用水進行稀釋。」

今次地震強度達6級，震央距離瀘縣縣城7公里，震源深度10公里，約20分鐘後再有餘震，成都和重慶等地感受到明顯震動。瀘州當局下令煤礦暫時停工，撤離井下所有人，全市危險化學品未有異常，電力亦正常。專家指餘震會持續一段時間，但估計近期發生更強地震的機會不大。

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