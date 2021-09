四川瀘州6級淺層地震 釀數十人死傷

【有線新聞】

四川瀘州市瀘縣發生6級地震,至少3死88人傷,7萬多人要疏散。成都及重慶都感受到明顯震動,專家預計附近一帶近期發生更強烈地震的可能性不大。

地震發生後多支救援隊伍趕到災區,在震央瀘州市瀘縣,救援人員合力在瓦礫堆中救出被困居民。

在距離震央2公里的福集鎮,當地一名居民逃跑時不幸被跌下來的圍牆壓死,死者妻子說:「砸到腦袋,腰也砸斷了!那麼大一塊石頭,就是這個位置啊,就是這裏。他就走到圍牆就倒下來了,他要是靠那邊近點都沒事。」

附近成都、宜賓、內江等地的救援隊都已到達災區,擴大搜救範圍。

地震在星期四凌晨4時33分發生,有居民稱震動時間短但搖得很厲害:「瀘縣人民醫院的天花板,全部震得到處都是,你看豆油這些都已經被摔壞了。」

全縣有百多間房屋倒塌和嚴重損毀,亦有車站受損,不少居民稱被地震搖醒冒雨到室外避難,多間中學的寄宿生緊急疏散到操場集合。

而在瀘縣一間儲酒倉庫,內裏170多個酒罐破裂,200多噸高濃度白酒漏出,整個倉庫都瀰漫著濃烈的酒精味道,一旦遇火很可能會發生爆炸,消防人員趕到現場處理。

有消防員稱:「每一個罐裝的都是高濃度的白酒,現在我們人員正在對裏面的白酒用水進行稀釋。」

今次地震強度達6級,震央距離瀘縣縣城7公里,震源深度10公里,約20分鐘後再有餘震,成都和重慶等地感受到明顯震動。瀘州當局下令煤礦暫時停工,撤離井下所有人,全市危險化學品未有異常,電力亦正常。專家指餘震會持續一段時間,但估計近期發生更強地震的機會不大。

