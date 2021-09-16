舊金山青年涉嫌在市內不同地點用槍指嚇市民被捕

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）警方拘捕一個19歲男人，他涉嫌在市內不同地點用槍指嚇市民，以及向有人的汽車和房屋開槍，沒有人受傷，其中一名女事主是亞裔，警方相信疑犯無緣無故隨機犯案。

舊金山警方上星期四在19歲疑犯Brice Burford的家裡搜到一把槍、兩個彈匣，以及一個鼓形狀，能儲藏多發子彈的彈匣。

警方表示，疑犯涉嫌上月6號在Cesar Chavez街用槍指嚇一個店主，9月3日傍晚時分，在Diamond街夾Diamond Heights大道，開槍擊中一輛汽車的車身，女事主是亞裔。

警方調查期間，發現附近一棟住宅的窗戶也被子彈擊中。

上星期四，疑犯在Marina區向一個男人展示一個袋，聲稱裡面有槍並恐嚇要，向事主開槍，警方同日拘捕了疑犯。

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