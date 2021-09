舊金山青年涉嫌在市內不同地點用槍指嚇市民被捕

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕一個19歲男人,他涉嫌在市內不同地點用槍指嚇市民,以及向有人的汽車和房屋開槍,沒有人受傷,其中一名女事主是亞裔,警方相信疑犯無緣無故隨機犯案。

舊金山警方上星期四在19歲疑犯Brice Burford的家裡搜到一把槍、兩個彈匣,以及一個鼓形狀,能儲藏多發子彈的彈匣。

警方表示,疑犯涉嫌上月6號在Cesar Chavez街用槍指嚇一個店主,9月3日傍晚時分,在Diamond街夾Diamond Heights大道,開槍擊中一輛汽車的車身,女事主是亞裔。

警方調查期間,發現附近一棟住宅的窗戶也被子彈擊中。

上星期四,疑犯在Marina區向一個男人展示一個袋,聲稱裡面有槍並恐嚇要,向事主開槍,警方同日拘捕了疑犯。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。