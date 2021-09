【KTSF】

中半島San Bruno市警方拘捕一名持槍偷竊的男子,並檢獲他的槍,以及多枚高穿透力子彈。

警方表示,上星期六傍晚6點接到報案,在El Camino Real 1100號路段有偷竊案發生。

警員到場時拘捕一名21歲男子,並發現他藏有一把未有登記上了彈膛的手槍。

警方檢獲手槍後更發現,裡面的子彈穿透力強,能夠穿透不少警員用的防彈背心。

