南灣兩市發現蚊子染西尼羅病毒 當局定周五滅蚊（視頻）

南灣Palo Alto和Mountain View一帶發現有蚊子帶有西尼羅病毒,有關衛生部門將於本星期五晚展開滅蚊工作。

Santa Clara縣傳染病防控中心表示,在Palo Alto和Mountain View一帶,發現帶有西尼羅病毒的蚊,受影響的範圍包括郵區編號94043、94303和94306。

當局將會在本星期五晚10點進行大約3小時的滅蚊工作,期間居民不須要撤離,滅蚊工作對人體, 寵物和環境的影響非常低,想額外小心的居民,把家人和寵物留在室內,以及鎖好門窗,滅蚊劑在天光時會被陽光分解。

當局又提醒居民,定期清理花盆, 雨水槽、寵物食水器皿等容易產生漬水的地方,以及修補漏水的水管或灑水器等,防止蚊蟲滋生。

盡量避免天黑或清晨最多蚊子出沒的時間外出,穿長袖衫褲和噴蚊怕水等。

