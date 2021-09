北韓向日本海方向發射不明飛行物 疑為彈道導彈

【有線新聞】

韓日兩軍偵測到北韓向朝鮮半島東部水域發射兩枚彈道導彈,是半年來再度發射彈道導彈。兩國正密切注視,相信未構成即時威脅。

北韓在剛過去的周末試射新研製的遠程巡航導彈,相隔三天,南韓聯合參謀本部指北韓再試射導彈。

周三中午從中部內陸地區向東部海域發射兩枚彈道導彈,射程約800公里、最高飛至60公里高。

韓聯社報道指,相信試射的是正在研製的KN-23短程彈道導彈改良版,與3月時試射的相同。南韓軍方嚴密監視分析,並與美方聯繫做好應對準備。美軍評估認為對美國及盟友並無造成即時威脅。

今次是北韓今年第五次發射導彈,日本海上保安廳指,2枚懷疑彈道導彈沒有跌落日方專屬經濟水域。

日本首相菅義偉譴責北韓危害地區和平,違反聯合國安理會決議。外務省消息指相信今次試射不影響日本安全,又指近日國際社會關注阿富汗情況,北韓可能透過挑釁行為引起國際關注。

在傳出北韓再發射導彈的同一日,正值外長王毅訪問南韓,與南韓總統文在寅會面。當時南韓軍方已公布北韓發射導彈的消息,但報道沒有提及文在寅和王毅有否討論這件事。

報道指文在寅期望中方一如既往,支持南韓實現朝鮮半島無核化,建立和平機制。王毅說中方支持南北韓克服困難改善關係,會繼續為維護半島和平穩定發揮作用。

而較早前,王毅與南韓外長鄭義溶會面後,提到北韓日前成功試射遠程巡航導彈,說不止是北韓,其他國家亦會有軍事行動,希望各國朝著恢復對話的方向努力。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。