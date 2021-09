Theranos創辦人Elizabeth Holmes涉嫌詐欺案出現爆炸性發展（視頻）

【KTSF】

正在審理中的Theranos創辦人Elizabeth Holmes涉嫌詐欺案周三出現爆炸性的發展,有證人出庭作證時稱,Theranos的驗血機器的品質控制測試經常不合格。

Holmes創立的驗血公司Theranos,前任實驗室助理Erika Cheung周三出庭作證,她告訴陪審團,Theranos號稱靠手指上的一些血,就可以同時檢驗多種血液測試的「Edison」機器,經常在品質管制測試中不合格。

這個品管測試過程,需要將一種特定物體,例如維他命D,用已知濃度的樣本執行檢驗,來看機器驗出來的結果,是否符合已知濃度,確保機器檢驗的準確。

不過該公司在品管測試未通過時,會採取變通辦法,Cheung在庭上作證稱,該公司實施一項分離刪除系統,只會選出最佳數據點,顯示品質結果過關,也就是會將一到兩個數據點從資料上刪除,好繞過品管問題。

Cheung又指出,這些不合格的結果都有紀錄,但是並未分享給規管當局,有法律專家表示,這個作證非常重量級。

法律分析人士Michele Hagan說:「我認為這很有強有力,因為她是內部舉報者之一,有第一手的經驗,她在實驗室工作,操作檢測,並參加決定要刪除資料點的會議。」

Cheung聲稱當時有向公司高管Ramesh “Sunny” Balwani反映,但得到的印象卻是,如果她想繼續工作,就必須毫無質疑的去操作病人的樣本,Cheung在2014年離開Theranos。

Holmes和Balwani都被控12項電匯詐欺,以及密謀犯下電匯詐欺,但Balwani的案件會另行審理。

