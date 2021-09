被前隊醫性侵女體操運動員到國會作證

【KTSF 江良慧報導】

多名美國傑出女體操隊隊員周三到國會作證,指控聯邦調查局(FBI)、美國體操協會和美國奧委會等沒有好好保護她和其他體操隊隊員,免遭前美國體操隊隊醫Larry Nassar侵犯。

提出指控的體操好手Simone Biles說:「美國體操協會和美國奧委會和殘奧委員會知道,我被他們的官方隊醫侵犯,早於我知道他們原來是知道的。」

Biles指控,由於這些部門和組織沒有做應做的事,去保護他們,所以令她們很失望,要求得到答案。

周三一同出席聽證會的還有Maggie Nichols、McKayla Maroney和Aly Raisman等人。

Raisman說:「這令我很反感,在事發6年多後,被性侵受害人還在爭取最基本答案和問責。」

她們周三到國會作證,因為司法部總監察長在7月發表報告,指聯邦調查局人員在調查Nassar時,沒有緊急和認真回應指控,並且多次違反政策,其中Maroney指控FBI虛報她對Nassar的指控。

Maroney說:「舉報性侵有甚麼意義,若我們的FBI探員自己去把報告埋藏在抽屜裡。」

國會兩黨議員都要求FBI解釋和作出改變。

民主黨聯邦參議員Richard Blumenthal說:「這不僅是FBI系統性和重複地失職,還有的是隱瞞。」

共和黨聯邦參議員Jerry Moran說:「FBI未有保護我們的運動員。」

現任FBI局長Christopher Wray對被Nassar性侵的受害人致歉,並表示已經開始根據總檢察長建議實施改革。

Wray說:「FBI僱員的行動與不作為,在報告詳述的都是不可接受。」

這些運動員敦促聯邦政府起訴那些說謊和拖延把Nassar繩之於法的人。

Maroney說:「我厭倦了等人做對的事,因為我被侵犯已經足夠,我們理應得到公道。」

