新書指美軍最高將領米利曾兩次秘密致電中國

美國媒體引述一本新書爆料說,美軍最高將領米利(Mark Milley)在特朗普執政尾聲時,曾經兩次秘密致電中國,說如果美國攻打中國,他會預早通知對方,時任總統特朗普就指無其事,而總統拜登就表示支持米利。

《華盛頓郵報》引述知名記者Bob Woodward與Robert Costa一本名為《Peril》 的新書爆料說,在特朗普總統任期尾聲,美軍參謀長聯席會議主席的米利,先後在2020年大選前四天,以及1月6日國會大樓衝擊事件發生後兩天,曾經兩次秘密致電給中國解放軍李作成將軍,表示美國政府是穩定的,美國不會攻打中國,就算真的開打,他都會預先通報對方。

爆料引來巨大的關注,國防部發聲明指,米利表示,他執行職責同中方通話,並無僭越總統的權力,米利證實這兩次通話。

聯合參謀會議發言人就說,這些通話是米利的正常職責一部份,旨在派定心丸,以維持戰略穩定。

而時任國防部長Christopher Miller就表示,他未簽字讓米利與中方通話,認為米利此舉是失德,也是美軍最高層將領前所未有的不服從行為,共和黨籍的佛州聯邦參議員魯比奧要求米利引咎辭職。

但總統拜登就維護米利,說對米利將軍很有信心。

特朗普就發表聲明質疑書中這項內容是虛構造假,又說如果所講屬實,米利應該面對叛國罪審判,特朗普說他從未想過攻打中國。

