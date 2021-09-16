美國新增確診和死亡個案續升 聯邦政府有何對策（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全美每日平均新增確診和死亡個案都上升，各地的醫院都忙於應付，聯邦政府在治療和預防方面有何對策？

紐約百老匯因新型肺炎疫情影響，經歷18個月的停演，終於全面重開，但觀眾入場前，必須出示疫苗接種證明和全程佩戴口罩。

目前，全美每500人中，就有一人死於新型肺炎，現時染疫死亡的人，大多數都未接種疫苗，大部分住院的人亦都未打針。

最新數字估計，在過去三個月，治療未接種疫苗而住院的病人，花費已經超過57億美元。

美國政府向Regeneron製藥公司購買多140萬劑單克隆抗體藥物，這藥物需求很大，另一間製藥公司曾在上個月宣布，這藥物在全球短缺。

至今全美已經有超過1億7千9百萬人接種完整疫苗，下一步就是研究是否需要打加強劑，即「第三針」，本週五，聯邦食品及藥物管理局（FDA）將開會討論。

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