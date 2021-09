美國新增確診和死亡個案續升 聯邦政府有何對策（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全美每日平均新增確診和死亡個案都上升,各地的醫院都忙於應付,聯邦政府在治療和預防方面有何對策?

紐約百老匯因新型肺炎疫情影響,經歷18個月的停演,終於全面重開,但觀眾入場前,必須出示疫苗接種證明和全程佩戴口罩。

目前,全美每500人中,就有一人死於新型肺炎,現時染疫死亡的人,大多數都未接種疫苗,大部分住院的人亦都未打針。

最新數字估計,在過去三個月,治療未接種疫苗而住院的病人,花費已經超過57億美元。

美國政府向Regeneron製藥公司購買多140萬劑單克隆抗體藥物,這藥物需求很大,另一間製藥公司曾在上個月宣布,這藥物在全球短缺。

至今全美已經有超過1億7千9百萬人接種完整疫苗,下一步就是研究是否需要打加強劑,即「第三針」,本週五,聯邦食品及藥物管理局(FDA)將開會討論。

