聯邦兒童稅務優惠派出第三筆款項

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦紓困方案中給予家長的兒童稅務優惠(child tax credit),周三派出第三筆款項,而加州給予合格報稅居民的舒困金,也將在下個月中前陸續派出。

合資格的家長在9月15日,會從國稅局獲得第三輪的兒童稅務優惠支票,家中每名6歲以下的孩童會獲得300元,在6到17歲者,每人會獲得250元。

國稅局在8月派出150億,大約6,100萬個孩童的家長受惠。

當局表示,特別是目前疫情失業補助和禁止逼遷令結束之後,這筆稅務優惠金可以幫助有財政困難的家長。

聯邦政府在疫情下,同意擴大今年的兒童稅務優惠,給予稅戶每個孩子最多3,600元,下一輪的支票將在10月發出,這項目將在年底結束,但是國會民主黨人希望能夠通過新一輪的預算中,延長該計劃至2025年。

與此同時,加州居民會得到額外的紓困幫助,加州的刺激計劃第二輪派錢自8月底已經開始,加州稅務局表示,這輪有900萬個加州居民受惠,金額是500元到1,100元。

有65萬人已經在8月底得到,其他合資格、有報稅的居民,將陸續獲得紓困款額。

