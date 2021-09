罷免加州州長選舉落幕 有議員提出改革現有罷免制度（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

罷免加州州長投票剛落幕,立刻有立法人員提出改革現有的罷免制度。

加州參眾兩院選舉委員會主席周三討論改革罷免法,認為已經有110年歷史的加州罷免法太容易被人操縱,門檻太低,太容易把罷免案放上選票。

加州參議院選舉委員會主席Steve Glazer說:「我相信加州人要一個負責任的政府,這就是為什麼有罷免制度,但是他們不會要一個黨派操縱,讓少數人強制選舉,並讓候選人以少數票當選,這是反民主的。」

加州的罷免法,只需要上次州長投票總數的12%簽名,此外,包括加州在內,全美有19個州允許選民在任何時間罷免民選官員,即便紐森明年將要改選,今年還是面對罷免。

加州眾議院選舉委員會主席Marc Berman說:「大多數的加州人感到非常沮喪,我們花了兩億多在這次罷免,只是認證了3年前選民的決定,而選民可以明年選舉再決定,這些錢可以花在住房、無家可歸人士、氣候變遷、山火等等。」

兩名民主黨的委員會主席希望改革罷免制度是跨黨派的合作,他們表示,目前已經有改革方案,但是需要經過各方的討論,目標是放在明年底的選票上。

Glazer說:「你可以說我瘋狂,但在將來共和黨人有可能當上加州州長,他們也有可能會受到我們剛剛目睹的罷免過程的相同操縱。」

