罷免加州州長選舉落幕 有議員提出改革現有罷免制度（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

罷免加州州長投票剛落幕，立刻有立法人員提出改革現有的罷免制度。

加州參眾兩院選舉委員會主席周三討論改革罷免法，認為已經有110年歷史的加州罷免法太容易被人操縱，門檻太低，太容易把罷免案放上選票。

加州參議院選舉委員會主席Steve Glazer說：「我相信加州人要一個負責任的政府，這就是為什麼有罷免制度，但是他們不會要一個黨派操縱，讓少數人強制選舉，並讓候選人以少數票當選，這是反民主的。」

加州的罷免法，只需要上次州長投票總數的12%簽名，此外，包括加州在內，全美有19個州允許選民在任何時間罷免民選官員，即便紐森明年將要改選，今年還是面對罷免。

加州眾議院選舉委員會主席Marc Berman說：「大多數的加州人感到非常沮喪，我們花了兩億多在這次罷免，只是認證了3年前選民的決定，而選民可以明年選舉再決定，這些錢可以花在住房、無家可歸人士、氣候變遷、山火等等。」

兩名民主黨的委員會主席希望改革罷免制度是跨黨派的合作，他們表示，目前已經有改革方案，但是需要經過各方的討論，目標是放在明年底的選票上。

Glazer說：「你可以說我瘋狂，但在將來共和黨人有可能當上加州州長，他們也有可能會受到我們剛剛目睹的罷免過程的相同操縱。」

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