911恐襲世貿雙子塔倒塌 至今仍有人健康受影響

20年前,紐約世貿中心雙子塔在911恐怖襲擊中倒塌,至今仍引起一些人的健康問題。

911事件發生20年,到今日有超過11.1萬人向世貿中心健康計劃登記聯邦這個計劃,提供免費的醫療照顧,給予那些死難者家屬或可能因雙子塔塌樓灰塵致病的人,而美國至今為照顧及補償那些受塌樓灰塵所害的人,已經花費117億,比補償死傷者家屬的錢多出46億,至少4萬人因為有關的疾病而從政府設立的基金領取補償金。

世貿中心健康計劃的總部設在西奈山醫院,該計劃的總監表示,在疫情前還有新症求診。

世貿中心健康計劃總監Michael Crane醫生說:「疫情前仍有新的病人來西奈,介乎每月60至100人,這很重要,因為要認識事件的全部衝擊力,我們必須盡可能見到確實受影響的人數。」

他指出,在911事件中,民眾暴露於極為大量的有毒物質下,這個是前所未見的,因為兩座大樓著火倒塌,將一切燒熔燒盡,將有毒物質釋放到空氣中,數以噸計的玻璃、水泥、石棉、石膏化為灰燼,在雙子塔倒塌的一刻,灑向曼哈頓下區。

許多向世貿中心健康計劃求醫的人,患上一般人都有的皮膚癌、胃食道逆流或睡眠窒息等疾病,而檢查與化驗不能說明是否同雙子塔倒塌的灰塵有關,多年來的研究,只能提供局部的答案。

向計劃求助的人,最多的是患有慢性鼻竇炎、鼻咽炎,或能夠引起心絞痛、喉嚨痛,及長期咳嗽等症狀的逆流疾病。

Crane醫生說:「最常見的是呼吸消化因素,那只意味著呼吸道及消化道,而慢性鼻竇炎、胃食管逆流、哮喘是最常見有要緊的疾病,還有慢性喉炎,所以是整個上呼吸道,每個部份都變得受刺激。」

致病原因不明,但不少醫生認為,可能同病人的身體陷入慢性發炎週期有關,而這個情況最初由塌樓灰塵觸發。

稍為令人安心的是,當中沒有見到肺癌,對此,Crane醫生表示,看來他們所採取的措施確實起到作用,他們會明確要求那些來求醫的人馬上戒菸,而病人都有照做。

至於某幾類特定的癌症,包括惡性黑色素瘤、甲狀腺癌及前列腺癌的罹患率,就只是溫和上升,研究員認為,這點有可能是因為醫學監視項目找出較多的個案所致。

美聯社指出,一項研究顯示,在911事件中暴露於塌樓灰塵下的消防員及護理人員,他們的癌病死亡率卻是低於一般的民眾,這個可能是他們頻繁接受醫學篩查,及早找出癌症有關。

制服消防員協會主席Jim McCarthy說:「我們需要有這個醫學監視保險,因為我們比一般人更常生病,所以需要得到照顧,當年我們遇襲,乃是衝著國家,而非城市或某部門,整個國家遇襲,全國必須加緊應對,並照顧好其公民。」

