南舊金山煙草店發生劫案 賊人將整台收銀機搬走（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南舊金山（南三藩市）一間專門售賣煙草和電子煙產品的店鋪發生搶劫案，賊人將整台收銀機搬走，一名店員追著匪徒，最終取回收銀機。

案發現場是Grand Ave 300號地段這間售賣煙草和電子煙的店鋪，上星期四晚上將近10時，兩個男人進入店內，其中一人企圖撬開一個接受現金預付手機費用的販賣機，另一個匪徒把風。

店員Selaman Nagi最初以為他們是負責打開販賣機的職員，後來知道他們心存不軌，於是制止他們。

Nagi說：「我說你們不可以進來搶東西，他們說不關你的事，我說你們什麼意思，你在我的店裡破壞東西。」

店員報警，其中一個匪徒將櫃檯的收銀機搬走，與他的同黨一同逃跑，收銀機裡面有大約兩千元現金，店員追著兩個賊人，從Grand Ave追到4th Lane店鋪的後面。

Nagi說：「我追他們，想捉住搶走收銀機的賊人，他的同黨向我揮舞電擊槍，但我用自衛術制服他們。」

匪徒丟下收銀機後逃跑，警方幾分鐘後抵達現場，店員表示，在這裡工作兩年，從未發生過這樣的事。

警方表示，賊人是個白人男人，40到50歲，身高6呎3吋左右，180至200磅，黑色頭髮，案發時戴著黑色冷帽、黑色口罩、黑色和灰色外套、黑褲和靴子。

另一個匪徒是拉美裔男子，20到30歲，5呎7吋高，體重約200磅，戴著黑色冷帽、紅色連帽衣和黑鞋。

警方呼籲市民提供線索，警方非緊急報案電話是(650) 877-8900。

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