南舊金山煙草店發生劫案 賊人將整台收銀機搬走（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南舊金山(南三藩市)一間專門售賣煙草和電子煙產品的店鋪發生搶劫案,賊人將整台收銀機搬走,一名店員追著匪徒,最終取回收銀機。

案發現場是Grand Ave 300號地段這間售賣煙草和電子煙的店鋪,上星期四晚上將近10時,兩個男人進入店內,其中一人企圖撬開一個接受現金預付手機費用的販賣機,另一個匪徒把風。

店員Selaman Nagi最初以為他們是負責打開販賣機的職員,後來知道他們心存不軌,於是制止他們。

Nagi說:「我說你們不可以進來搶東西,他們說不關你的事,我說你們什麼意思,你在我的店裡破壞東西。」

店員報警,其中一個匪徒將櫃檯的收銀機搬走,與他的同黨一同逃跑,收銀機裡面有大約兩千元現金,店員追著兩個賊人,從Grand Ave追到4th Lane店鋪的後面。

Nagi說:「我追他們,想捉住搶走收銀機的賊人,他的同黨向我揮舞電擊槍,但我用自衛術制服他們。」

匪徒丟下收銀機後逃跑,警方幾分鐘後抵達現場,店員表示,在這裡工作兩年,從未發生過這樣的事。

警方表示,賊人是個白人男人,40到50歲,身高6呎3吋左右,180至200磅,黑色頭髮,案發時戴著黑色冷帽、黑色口罩、黑色和灰色外套、黑褲和靴子。

另一個匪徒是拉美裔男子,20到30歲,5呎7吋高,體重約200磅,戴著黑色冷帽、紅色連帽衣和黑鞋。

警方呼籲市民提供線索,警方非緊急報案電話是(650) 877-8900。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。