San Mateo中央公園遊樂場部分或改建成冒險村（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo市公園娛樂委員會規劃將中央公園(Central Park)的遊樂場部分擴大設施改建成冒險村,讓小孩更加貼近大自然。

這是San Mateo中央公園遊樂場有迴旋溜滑梯,還有盪鞦韆、沙坑、木板路道,很多當地居民都會帶小孩來這裡活動。

根據當地的報紙Daily Journal,該市的公園娛樂委員會規劃擴大升級遊樂場設施,改建成”冒險村中央公園”(Adventure Village Central Park)

冒險村的設計理念,是將一系列塔樓和木板路道抬離地面,讓孩子們更接近遊樂場區的樹木,包括繩索隧道、攀岩牆和童話花園,該設計獲得了許多公眾支持,遊樂場將融入周圍的樹木,與當地環境相匹配。

公園娛樂委員會委託顧問公司對該項目進行成本估算,委員會過去5年中省下了不少公園替代費用,目前的餘額為750萬元,另外還有100萬元用於2021至22年度的預算。

