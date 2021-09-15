San Mateo中央公園遊樂場部分或改建成冒險村（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo市公園娛樂委員會規劃將中央公園（Central Park）的遊樂場部分擴大設施改建成冒險村，讓小孩更加貼近大自然。

這是San Mateo中央公園遊樂場有迴旋溜滑梯，還有盪鞦韆、沙坑、木板路道，很多當地居民都會帶小孩來這裡活動。

根據當地的報紙Daily Journal，該市的公園娛樂委員會規劃擴大升級遊樂場設施，改建成”冒險村中央公園”（Adventure Village Central Park）

冒險村的設計理念，是將一系列塔樓和木板路道抬離地面，讓孩子們更接近遊樂場區的樹木，包括繩索隧道、攀岩牆和童話花園，該設計獲得了許多公眾支持，遊樂場將融入周圍的樹木，與當地環境相匹配。

公園娛樂委員會委託顧問公司對該項目進行成本估算，委員會過去5年中省下了不少公園替代費用，目前的餘額為750萬元，另外還有100萬元用於2021至22年度的預算。

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