舊金山退休餐館老闆義務協助華埠餅店推銷月餅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

雖然舊金山(三藩市)很多餐廳已經開放堂食服務,但要回到疫情前的生意水平,恐怕還有一段時間,距離中秋節還有一星期,有熱心人士想辦法,義務幫華埠一間餅店推銷月餅。

余泳琛在華埠經營餐館40年,現在已經退休,一有時間,他就會來天后廟街這間餅店,吃個包,喝杯咖啡,與老友聚舊,如果老闆娘太忙的時候,余泳琛更會義務幫忙賣麵包。

下星期已經是中秋節,不過餅店老闆娘張曉燕(Hanna Zhang)表示,為了保持月餅的新鮮度,近三星期才開始做月餅,加上近日疫情反彈,已經預計今年的生意不會好。

Hanna說:「因為Delta變種病毒又更加嚴重,所以有很多人就不敢出來買月餅,所以對我們的生意影響,是十分困難,十分艱鉅。」

見到Hanna一腳踢經營餅店,實在不容易,余泳琛突然靈機一觸,想到幫Hanna義務送貨,只要客人訂購兩盒或以上的月餅,余泳琛就會將月餅免費送上門,刺激生意的同時,又能夠滿足足不出戶,又想食月餅的民眾,最遠可送到San Mateo,唯一的條件是不過橋。

余泳琛說:「大家都在華埠那麼久,是很有感情,我第一天來華埠,已經有人幫我,現在有機會幫到人,我都很開心,如果需要幫忙的人,我不介意你來找我。」

Hanna表示,雖然店舖經營困難,今年造月餅的原材料成本亦增加兩到三成,但她亦很明白,整體的經濟環境都不理想,因此連續三年,她的月餅都沒有加價。

此外,為了照顧不同顧客的需要,除了傳統的蓮蓉、五仁等口味外,Hanna亦研發了低糖蓮蓉、全素食及芋頭肉鬆等比較創新的款式。

Hanna說:「或者以前買開一盒,現在買一個,但對於我們來講,都是開心的事,起碼有客人願意買,對於我們小商業來說,是一種希望,希望捱過這段時間,捱過這種困難。」

余泳琛表示,送貨服務推出後,顧客的反應熱烈,至今已送了超過60盒月餅。

他又指,只要社區有人需要他,又在他能力範圍內,他都會幫忙。

