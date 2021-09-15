舊金山退休餐館老闆義務協助華埠餅店推銷月餅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

雖然舊金山（三藩市）很多餐廳已經開放堂食服務，但要回到疫情前的生意水平，恐怕還有一段時間，距離中秋節還有一星期，有熱心人士想辦法，義務幫華埠一間餅店推銷月餅。

余泳琛在華埠經營餐館40年，現在已經退休，一有時間，他就會來天后廟街這間餅店，吃個包，喝杯咖啡，與老友聚舊，如果老闆娘太忙的時候，余泳琛更會義務幫忙賣麵包。

下星期已經是中秋節，不過餅店老闆娘張曉燕（Hanna Zhang）表示，為了保持月餅的新鮮度，近三星期才開始做月餅，加上近日疫情反彈，已經預計今年的生意不會好。

Hanna說：「因為Delta變種病毒又更加嚴重，所以有很多人就不敢出來買月餅，所以對我們的生意影響，是十分困難，十分艱鉅。」

見到Hanna一腳踢經營餅店，實在不容易，余泳琛突然靈機一觸，想到幫Hanna義務送貨，只要客人訂購兩盒或以上的月餅，余泳琛就會將月餅免費送上門，刺激生意的同時，又能夠滿足足不出戶，又想食月餅的民眾，最遠可送到San Mateo，唯一的條件是不過橋。

余泳琛說：「大家都在華埠那麼久，是很有感情，我第一天來華埠，已經有人幫我，現在有機會幫到人，我都很開心，如果需要幫忙的人，我不介意你來找我。」

Hanna表示，雖然店舖經營困難，今年造月餅的原材料成本亦增加兩到三成，但她亦很明白，整體的經濟環境都不理想，因此連續三年，她的月餅都沒有加價。

此外，為了照顧不同顧客的需要，除了傳統的蓮蓉、五仁等口味外，Hanna亦研發了低糖蓮蓉、全素食及芋頭肉鬆等比較創新的款式。

Hanna說：「或者以前買開一盒，現在買一個，但對於我們來講，都是開心的事，起碼有客人願意買，對於我們小商業來說，是一種希望，希望捱過這段時間，捱過這種困難。」

余泳琛表示，送貨服務推出後，顧客的反應熱烈，至今已送了超過60盒月餅。

他又指，只要社區有人需要他，又在他能力範圍內，他都會幫忙。

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