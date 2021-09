奧克蘭新發展區推130個全新可負擔出租單位

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一個新發展住宅區,會提供130個全新可負擔出租單位,10月4號開始接受申請。

位於奧克蘭海旁,對望Alameda市的Brooklyn Basin新發展區,將會興建3千個住宅、商業用地和公園,其中位於9 Ave 311號的Foon Lok West家庭公寓住宅,將提供130個可負擔出租單位,包括一睡房、兩睡房和三睡房單位,預計明年4月落成,其中26個單位將優先提供給長期無家可歸人士。

公寓設有洗衣房和兒童遊樂區,每個單位有電爐頭和冰箱等設施,月租從770元至2,137元不等,視乎單位大小以及申請人的收入。

收入限制方面,一人住戶年收入不超過57,540元,四人家庭年收入不超過82,200元。

10月4日上午8時半開始接受申請,截止時間是10月25日下午5時,當局會審查申請人是否符合資格,然後再抽籤。

這棟可負擔房屋由MidPen Housing負責,10月4日將在網上提供申請連結,詳情可瀏覽:https://www.midpen-housing.org/property/foon-lok-west/

