罷免加州州長選舉 紐森勝出繼續留任

【KTSF】

動議罷免加州州長紐森的選舉周二結束,根據最新點票結果,有約65%選民投反對票,雖然點票工作仍在進行中,但紐森已差不多肯定可以繼續留任,完成明年結束的任期。

而在周二晚點票未結束前,紐森已在晚上9時左右發表講話,感謝選民透過周二的選舉表態支持他。

紐森:「我很謙虛也很感激,加州數以百萬計的選民,行使他們基本權力去投票,我想要專注於我們是,對科學說是的,對疫苗說是的,我們對於要結束疫情說是的,我們肯定人民有權去投票,而免於恐懼有虛假、欺詐、投票壓制,我們也肯定女性有基本憲法權力,決定自己的身體、命運、將來。」

支持罷免紐森的票數約佔36%,而在替補紐森的候選人當中,以共和黨候選人Larry Elder得票率最高,約46.9%。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。