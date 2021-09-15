罷免加州州長選舉 紐森勝出繼續留任

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動議罷免加州州長紐森的選舉周二結束，根據最新點票結果，有約65%選民投反對票，雖然點票工作仍在進行中，但紐森已差不多肯定可以繼續留任，完成明年結束的任期。

而在周二晚點票未結束前，紐森已在晚上9時左右發表講話，感謝選民透過周二的選舉表態支持他。

紐森：「我很謙虛也很感激，加州數以百萬計的選民，行使他們基本權力去投票，我想要專注於我們是，對科學說是的，對疫苗說是的，我們對於要結束疫情說是的，我們肯定人民有權去投票，而免於恐懼有虛假、欺詐、投票壓制，我們也肯定女性有基本憲法權力，決定自己的身體、命運、將來。」

支持罷免紐森的票數約佔36%，而在替補紐森的候選人當中，以共和黨候選人Larry Elder得票率最高，約46.9%。

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