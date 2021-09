Millbrae市議員提出比舊金山和柏克萊更嚴格疫苗令（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Millbrae市有市議員提出比舊金山和柏克萊更加嚴格的疫苗令,業者反應不一。

San Mateo縣目前已經有近93% 12歲以上符合資格的居民接種了新冠疫苗,Milbrae市議員馮嘉輝要市府研究推行疫苗令,規定所有進入餐館、娛樂場所、健身房或提供個人服務的商業的顧客,必須出示疫苗接種證明,包括室內和戶外地點。

馮嘉輝表示,這是為了要保護還不符合接種疫苗資格的孩童,和擔心有長期免疫功能低落的人,一些人接種了疫苗,也還不敢出門,因為不知道身邊的人是否已經接種了疫苗。

馮嘉輝說:「這個規定能夠增加每一個人對光顧商業的信心,並令到我們的餐飲業,能夠保障所有人的安全,增加工作機會,保障所有員工的健康,這個小小的不方便,長遠來說會讓所有人收惠。」

一些餐館業者支持這項建議。

香滿樓經理邱瑞強說:「對我們的顧客和員工會有一定的保障,他們可以安心工作,客人也可以放心進來餐館吃飯,所以我們支持這法案。」

但是也有一些業主認為,這會給業者增加額外的負擔,萬德福餐館老闆薛大有表示,支持人們接種疫苗,並只僱用已經接種疫苗的僱員,提高了餐館的衛生設施,甚至花了不少錢,建了戶外用餐空間。

薛大有說:「我們的職員工作已夠忙,我們人手也不足,嘗試讓顧客開心,提供送餐服務等,檢查疫苗卡,還有向顧客解釋疫苗令,特別是其他地方來的顧客,都可能會和顧客起衝突。」

民眾可以在週三傍晚7點的Millbrae市議會提供意見。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。