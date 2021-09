中國駐英大使鄭澤光被拒到國會出席活動

【有線新聞】

中國駐英國大使原定應邀到英國國會出席活動,但臨時被禁止進入國會大樓。中方強烈譴責,說不得不作出必要的回應。

中國駐英大使鄭澤光原定星期三,應下議院跨黨派中國小組邀請,到英國議會大廈出席招待會,但最後一刻被禁止進入國會大廈。

事件源於多名因批評新疆人權狀況,被中國制裁的議員, 包括保守黨前黨魁施志安去信下議院議長賀立紳抗議。指不能接受被制裁的議員要容忍中國大使現身英國國會,認為議會不應成為默認制裁的地方。

賀立紳同意中國制裁議員期間,邀請鄭澤光出席國會活動並不恰當,他和上議院議長都認為並不是反對會面,只是活動不應在國會舉行,決定禁止鄭澤光踏足議會大樓。

中國駐英使館強烈譴責禁止大使出席活動,指英國議會的決定是短視、魯莽和懦夫之舉,批評個別議員出於個人政治目的干擾中英正常交往合作,損害兩國人民利益。

在北京,中國外交部發言人趙立堅亦強烈譴責:「英國議會受個別反華議員挑唆,不同意在議會大廈舉辦有中國大使參加的活動,中方對此予以強烈譴責,將不得不作出必要反應,中方對英國個別反華議員實施制裁是針對有關人員惡意散播、謊言和虛假信息。英方單方面制裁作出的必要反應完全正當合理,對於任何損害中國核心利益的言行,中方歷來堅決反擊絕不姑息。」

中方要求英國議會立即撤銷錯誤決定,切實約束個別議員的言行為中英關係鞏固和發展多做實事。

