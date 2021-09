兒童感染新型肺炎從7月以來大幅飆升近兩倍半（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國兒科醫學會的最新數據顯示,兒童感染新型肺炎,從7月以來大幅飆升近兩倍半,雖然兒童感染後病重甚至死亡風險遠低於成年人,但始終有少數兒童會病重,而且也還是傳播病毒,與此同時,學校內是否應該強制戴口罩爭議持續。

隨著Delta變種在為打疫苗的人中傳播,很多太年幼未能打疫苗的兒童,感染率也激增,令人擔心。

Baylor大學醫學院助理醫務總監Richina Bissette醫生說:「我們知道兒童聚集在沒有強制口罩令的校區,兒童未能打疫苗,是傳播疾病的主要因素。」

根據全美兒科醫學會最新數據,自7月以來,兒童病例大幅上升240%,代表全國個案的29%。

病例增加,令怎樣保持學校安全的爭議繼續。

在艾奧瓦州,一個聯邦法官裁定,不能禁止學校實施強制口罩令。

Des Moines學校立即行動,學校從周二開始一定要戴口罩。

在北卡Charlotte外的Union縣校區,就向另一個方向走,終止追蹤學生的接觸者,而曾經可能接觸確診者的學生,也無需再隔離,有家長對此表示不滿。

正懷孕的家長Angie McCray說:「我有一個在縣內小學的小一生,我很關心這事情,我現在懷孕,我擔心我一家人的安全。」

佛州州長DeSantis為了要抗衡總統拜登的強制疫苗令,說如果市或者縣部門把接種疫苗定為僱用條件,將會被罰款,每次違規罰5千元。

佛州橙縣市長發表聲明說,他不會令社區安全受到不利影響,他也懷疑佛州州長是否真的這麼看。

繼續有更多未打疫苗的確診者要住院,甚至深切治療部,不幸的人,有些人甚至已經去世。

丹佛一個很受歡迎的牧師兼保守派電台主持Boy Enyart,不相信打疫苗,他因為新型肺炎病逝。

另外在加州,一對夫婦就相隔一個星期先後去世,遺下5名年幼子女。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。