兒童感染新型肺炎從7月以來大幅飆升近兩倍半（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國兒科醫學會的最新數據顯示，兒童感染新型肺炎，從7月以來大幅飆升近兩倍半，雖然兒童感染後病重甚至死亡風險遠低於成年人，但始終有少數兒童會病重，而且也還是傳播病毒，與此同時，學校內是否應該強制戴口罩爭議持續。

隨著Delta變種在為打疫苗的人中傳播，很多太年幼未能打疫苗的兒童，感染率也激增，令人擔心。

Baylor大學醫學院助理醫務總監Richina Bissette醫生說：「我們知道兒童聚集在沒有強制口罩令的校區，兒童未能打疫苗，是傳播疾病的主要因素。」

根據全美兒科醫學會最新數據，自7月以來，兒童病例大幅上升240%，代表全國個案的29%。

病例增加，令怎樣保持學校安全的爭議繼續。

在艾奧瓦州，一個聯邦法官裁定，不能禁止學校實施強制口罩令。

Des Moines學校立即行動，學校從周二開始一定要戴口罩。

在北卡Charlotte外的Union縣校區，就向另一個方向走，終止追蹤學生的接觸者，而曾經可能接觸確診者的學生，也無需再隔離，有家長對此表示不滿。

正懷孕的家長Angie McCray說：「我有一個在縣內小學的小一生，我很關心這事情，我現在懷孕，我擔心我一家人的安全。」

佛州州長DeSantis為了要抗衡總統拜登的強制疫苗令，說如果市或者縣部門把接種疫苗定為僱用條件，將會被罰款，每次違規罰5千元。

佛州橙縣市長發表聲明說，他不會令社區安全受到不利影響，他也懷疑佛州州長是否真的這麼看。

繼續有更多未打疫苗的確診者要住院，甚至深切治療部，不幸的人，有些人甚至已經去世。

丹佛一個很受歡迎的牧師兼保守派電台主持Boy Enyart，不相信打疫苗，他因為新型肺炎病逝。

另外在加州，一對夫婦就相隔一個星期先後去世，遺下5名年幼子女。

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