兒童感染新型肺炎從7月以來大幅飆升近兩倍半（視頻）

【KTSF 江良慧報導】
美國兒科醫學會的最新數據顯示，兒童感染新型肺炎，從7月以來大幅飆升近兩倍半，雖然兒童感染後病重甚至死亡風險遠低於成年人，但始終有少數兒童會病重，而且也還是傳播病毒，與此同時，學校內是否應該強制戴口罩爭議持續。
隨著Delta變種在為打疫苗的人中傳播，很多太年幼未能打疫苗的兒童，感染率也激增，令人擔心。
Baylor大學醫學院助理醫務總監Richina Bissette醫生說：「我們知道兒童聚集在沒有強制口罩令的校區，兒童未能打疫苗，是傳播疾病的主要因素。」
根據全美兒科醫學會最新數據，自7月以來，兒童病例大幅上升240%，代表全國個案的29%。
病例增加，令怎樣保持學校安全的爭議繼續。
在艾奧瓦州，一個聯邦法官裁定，不能禁止學校實施強制口罩令。
Des Moines學校立即行動，學校從周二開始一定要戴口罩。
在北卡Charlotte外的Union縣校區，就向另一個方向走，終止追蹤學生的接觸者，而曾經可能接觸確診者的學生，也無需再隔離，有家長對此表示不滿。
正懷孕的家長Angie McCray說：「我有一個在縣內小學的小一生，我很關心這事情，我現在懷孕，我擔心我一家人的安全。」
佛州州長DeSantis為了要抗衡總統拜登的強制疫苗令，說如果市或者縣部門把接種疫苗定為僱用條件，將會被罰款，每次違規罰5千元。
佛州橙縣市長發表聲明說，他不會令社區安全受到不利影響，他也懷疑佛州州長是否真的這麼看。
繼續有更多未打疫苗的確診者要住院，甚至深切治療部，不幸的人，有些人甚至已經去世。
丹佛一個很受歡迎的牧師兼保守派電台主持Boy Enyart，不相信打疫苗，他因為新型肺炎病逝。
另外在加州，一對夫婦就相隔一個星期先後去世，遺下5名年幼子女。
(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment