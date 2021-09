人口普查數據顯示新冠疫情導致美國貧窮人口增加

【KTSF】

根據新的人口普查數據顯示,新冠疫情導致美國的貧窮人口增加,2020年官方貧窮率為11.4%,比2019年上升了一個百分點,不過受惠於政府的紓困措施,另一項貧窮指標,補助性扶貧措施率(Supplemental Poverty Measure rate)則出現下降,有近850萬人脫貧。

在美國貧窮的定義是,一個四口之家的家庭收入少於一年26,496元。

根據人口普查局周二公布的最新數據,2020年美國有3720萬人生活在貧窮線以下,比2019年多了330萬人。

官方的貧窮率在2020年上升到11.4%,比2019年增加了一個百分點,這也是5年來美國的官方貧窮率首度出現上漲。

2019年的官方貧窮率為10.5%,是自1959年以來的新低紀錄,不料去年爆發疫情後,讓貧窮人口大幅增加。

不過受惠於政府的紓困措施,另一項衡量貧窮的指標,補助性扶貧措施率則出現下跌,顯示貧窮的情況有改善,比2019年少了2.6個百分點,顯示去年有近850萬人脫貧。

補助性扶貧措施率反映的是稅後的收入,包含紓困金等收入,是美國除了官方貧窮率之外,另一項衡量貧窮情況的替代指標,也是經濟狀況的額外衡量數據。

人口普查局周二也宣布,2020年美國的中等家庭收入為67,521元,比2019年少了2.9%,也是自2011年以來出現較大幅度的下跌。

