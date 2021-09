【KTSF】

周一在舊金山(三藩市)Powell Street捷運站發生一宗事故,一個女人跌落路軌,被列車撞死。

捷運當局表示,周一下午3時16分,一個女人拖著她的狗上車,但是在車門即將關上的時候,她臨時決定下車,但是她隻狗仍在車內。

當時狗帶纏著該名女人的腰間,列車開駛時,將該名女人拖落月台,導致她被列車撞死,她隻狗則沒有受傷。

國家交通安全委員會(NTSB)正和捷運當局調查案件,法醫官證實該名女死者的身份是41歲的Amy Adams。

