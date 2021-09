【KTSF 郭柟報導】

南舊金山(南三藩市)市府計劃試行推出保證收入方案(guaranteed income Program),讓弱勢人士保證可以每月獲得一筆500元收入。

南舊金山市府正計劃為160名申請者每個月提供500元保證收入,為期一年,即將由10月中或11月尾開始,申請人包括單親家庭、離開寄養家庭的年青人、有多名孩子的家庭、低收入家庭,或者有藏毒罪案底的非暴力人士等。

提案在7月中時獲市議會一致通過,方案的資金是來自總統拜登本年提出的聯邦救援方法(American Rescue Plan Act),市府表示,在8月尾截止時,一共收到789人申請,將會通過抽籤選出其中160人。

