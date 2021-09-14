舊金山週末發生多宗搶劫亞裔案 兩宗在華埠發生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）週末發生幾宗搶劫亞裔的罪案，其中兩宗在華埠發生。

警方表示，上星期六上午11時20分，警方接報前往Clay夾Stockton街，73歲亞裔男事主表示，案發時他乘坐Muni巴士，三個他不認識的男人捉著他，不准男事主離開，並搜索他的口袋，搶走現金之後下車步行離開。

警方指出，三個賊人是拉美裔，30歲至50歲，仍然在逃。

同一天晚上10時半，警方收到另一宗搶劫案報告，現場位於Grant Ave 1300號地段，夾Vallejo和Green街之間。

警方資料顯示，兩個女賊人搶劫一個33歲亞裔女人，經過一輪掙扎之後，賊人搶走女事主的錢包，匪徒20多歲，不清楚她們的種族背景。

上述兩宗搶劫案，兩名事主都沒有受傷。

周日中午時分，Market街以南發生搶劫案，30歲亞裔女事主在Folsom街1200號地段，夾8街和9街之間，被一男一女搶劫，賊人是拉美裔，他們搶走女事主的手機和錢包，女事主受了輕傷，賊人得手後乘坐接應的汽車逃走。

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