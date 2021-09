舊金山週末發生多宗搶劫亞裔案 兩宗在華埠發生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)週末發生幾宗搶劫亞裔的罪案,其中兩宗在華埠發生。

警方表示,上星期六上午11時20分,警方接報前往Clay夾Stockton街,73歲亞裔男事主表示,案發時他乘坐Muni巴士,三個他不認識的男人捉著他,不准男事主離開,並搜索他的口袋,搶走現金之後下車步行離開。

警方指出,三個賊人是拉美裔,30歲至50歲,仍然在逃。

同一天晚上10時半,警方收到另一宗搶劫案報告,現場位於Grant Ave 1300號地段,夾Vallejo和Green街之間。

警方資料顯示,兩個女賊人搶劫一個33歲亞裔女人,經過一輪掙扎之後,賊人搶走女事主的錢包,匪徒20多歲,不清楚她們的種族背景。

上述兩宗搶劫案,兩名事主都沒有受傷。

周日中午時分,Market街以南發生搶劫案,30歲亞裔女事主在Folsom街1200號地段,夾8街和9街之間,被一男一女搶劫,賊人是拉美裔,他們搶走女事主的手機和錢包,女事主受了輕傷,賊人得手後乘坐接應的汽車逃走。

版權所有,不得轉載。