學者剖釋美軍把軍事資源轉到印太地區將有何影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

拜登總統上個月在為美國全面撤出阿富汗的決策辯護時曾表示,撤軍阿富汗可以將資源轉到印太地區發揮優勢,這對於印太地區會有甚麼影響?來聽聽學者的分析。

美國全面撤出阿富汗之後,軍事資源將重新調配,印太地區成為重中之重,拜登總統已表明,中國與俄羅斯是美國最重要的戰略競爭者,阿富汗撤軍後,拜登政府在亞太地區的戰略會有甚麼影響呢?

胡佛研究所資深研究員戴雅門(Larry Diamond)說:「理論認為,如果我們減輕一些負擔,特別是軍事負擔,我們便可以將地緣政治力量和軍力用在最重要之處,在我看來,也是愈來愈多美國國家安全思考者的意見,而沒有其他地方比印太地區更為重要,而明確的來說,應該是台灣,在台灣以及南海周遭區域。」

戴雅門認為,美國目前在印太地區對中國有多重的擔憂,不僅僅是中國所表現出想併吞台灣的渴望,還有在中國企圖主導南海的霸權心態,他認為美國必須嚴肅看待台海的軍事威脅。

戴雅門說:「我們必須嚴肅看待中國解放軍所作所為,包括入侵台灣領空及主權海域,還有它口頭上說要採取軍事行動的警告。」

美軍自阿富汗全面撤出後,中國官媒《環球時報》也用「今日阿富汗 明日台灣」來警告台灣民眾不要依靠美國的防衛,戴雅門認為這並非事實,而是中國一貫的威脅方式,不過他也說,台灣光靠美國是不夠的,必須全民都有警覺。

戴雅門說:「美國無法獨立行動,重要的是台灣要加強自我防衛,台灣人民要理解正在面對長期存在的威脅,會喪失自由和民主。」

不過,從另外一個角度來看,美軍撤出阿富汗,也讓中國有機可乘,在中東和中亞地區為中國讓出地緣政治空間,美方此舉是否睿智,也備受討論,畢竟美國淡出中東地區影響力之際,中國可能會持續在中亞、南亞和中東地區獲益。

