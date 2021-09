聖荷西警方阻止非法漂車活動 發出205份罰單

【KTSF 關鍵報導】

星期六早上,聖荷西警方阻止了一場非法漂車活動,並逮捕了一名嫌疑人,扣押了三輛汽車,發出了205份罰單。

聖荷西警方在剛過去的星期六成功制止了超過200人參與非法漂車。

人們沉浸在輪胎摩擦地面和歡呼以及煙花聲中,並沒有註意到聖荷西警察已經悄悄就位,然而有視頻畫面拍攝到了緊張的時刻。

這場汽車街頭特技表演集會,就在87號高速公路下方的woz way和公園大道交口處進行,從各方包圍過來的警察,封鎖了所有逃跑的路線,在主要事發地點Woz Way執行任務的警察,就緩慢的並排前進,巡邏的警隊則在西行和東行的車道上配合包圍,並最終只給逃跑的車輛留了一個向北的出口,然而在這裡也有警察埋伏。

警長Amarillo表示,共有30到40組警員參與了此次行動,當晚大部分警員自願加班。

整個夏天,聖荷西的非法汽車特技表演愈演愈烈,警方稱,若有足夠的資源,就會部署警力應對街頭表演。

