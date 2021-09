罷免紐森選舉周二舉行 灣區多地票站繁忙

【KTSF 郭柟報導】

加州選民周二即將決定是否罷免現任州長紐森,投票截止時間是晚上8點,灣區各地的票站都很繁忙。

舊金山(三藩市)華埠的票站周二都有些選民親身去投票,有票務工作人員表示,早上比較忙,下午就比較少人,他們提供台山和廣東話等多種語言服務,協助選民投票,不過有工作人員說,比起一般的投票日少人出來投票。

票務人員Sophie Marie Kung說:「很多人可能並不知道罷免投票這件事,所以比起一般選舉日少人,因此今日都較少人去不票站。」

舊金山市府大樓的票站都有不少人親身去投票,Contra Costa縣已經收到過半數的郵寄選票,有票務人員說方便他們提早開始點票工作。

Santa Clara縣的票站都說,周二下午已收到至少45%郵寄選票,工作人員都表示,他們經常有至少兩人負責處理選票,選票房都有保安措施。

有報導指53%,即是大約900萬名登記為民主黨的選民,已經遞交了選票,共和黨選民則是26%。

