罷免紐森選舉周二舉行 灣區多地票站繁忙

【KTSF 郭柟報導】

加州選民周二即將決定是否罷免現任州長紐森，投票截止時間是晚上8點，灣區各地的票站都很繁忙。

舊金山（三藩市）華埠的票站周二都有些選民親身去投票，有票務工作人員表示，早上比較忙，下午就比較少人，他們提供台山和廣東話等多種語言服務，協助選民投票，不過有工作人員說，比起一般的投票日少人出來投票。

票務人員Sophie Marie Kung說：「很多人可能並不知道罷免投票這件事，所以比起一般選舉日少人，因此今日都較少人去不票站。」

舊金山市府大樓的票站都有不少人親身去投票，Contra Costa縣已經收到過半數的郵寄選票，有票務人員說方便他們提早開始點票工作。

Santa Clara縣的票站都說，周二下午已收到至少45%郵寄選票，工作人員都表示，他們經常有至少兩人負責處理選票，選票房都有保安措施。

有報導指53%，即是大約900萬名登記為民主黨的選民，已經遞交了選票，共和黨選民則是26%。

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