罷免紐森選舉 支持和反對陣營最後一日拉票（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州選民周二將會投票決定是否罷免現任州長紐森,支持和反對陣營趁周一最後一日拉票,總統拜登周一來到加州視察山火情況,又為紐森站台。

拜登和紐森計劃去到南加州造勢,叫人投反對票,州眾議院主席Nancy Pelosi都會去舊金山(三藩市)造勢,反對罷免行動。

如此同時,紐森的競選對手都爭取周一作最後拉票,John Cox去到French Laundry餐廳造勢,批評紐森去年違反疫情限聚令,去該餐廳聚餐。

Larry Elder都在南加州造勢,他批評紐森防疫措施過份嚴格,令好多商店倒閉,又批評他在處理無家可歸問題上不力。

Kevin Faulconer就不滿紐森推行強制疫苗令,他認為應該打疫苗是個人選擇。

另外,舊金山和Contra Costa縣等地方周一已經設立了投票站,方便選民遞交郵寄選票,Contra Costa縣已有45%選民遞交了郵寄選票。

不過在Livermore市,就有支持罷免的選民等周二親身去票站投票,原因是擔心郵寄選票涉及詐騙,有支持者表示,紐森必須下台,但是無提及應該由誰接任。

而在剛過去的星期六,灣區各地包括舊金山Stonestown附近,都有班集會人士支持罷免紐森。

