罷免紐森選舉 支持和反對陣營最後一日拉票（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州選民周二將會投票決定是否罷免現任州長紐森，支持和反對陣營趁周一最後一日拉票，總統拜登周一來到加州視察山火情況，又為紐森站台。

拜登和紐森計劃去到南加州造勢，叫人投反對票，州眾議院主席Nancy Pelosi都會去舊金山（三藩市）造勢，反對罷免行動。

如此同時，紐森的競選對手都爭取周一作最後拉票，John Cox去到French Laundry餐廳造勢，批評紐森去年違反疫情限聚令，去該餐廳聚餐。

Larry Elder都在南加州造勢，他批評紐森防疫措施過份嚴格，令好多商店倒閉，又批評他在處理無家可歸問題上不力。

Kevin Faulconer就不滿紐森推行強制疫苗令，他認為應該打疫苗是個人選擇。

另外，舊金山和Contra Costa縣等地方周一已經設立了投票站，方便選民遞交郵寄選票，Contra Costa縣已有45%選民遞交了郵寄選票。

不過在Livermore市，就有支持罷免的選民等周二親身去票站投票，原因是擔心郵寄選票涉及詐騙，有支持者表示，紐森必須下台，但是無提及應該由誰接任。

而在剛過去的星期六，灣區各地包括舊金山Stonestown附近，都有班集會人士支持罷免紐森。

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