俄羅斯總統普京多名親密接觸人士確診新型肺炎,普京正自我隔離。

克里姆林宮表示,68歲的普京目前健康良好,已做檢測,但無透露結果,亦無交代何人染病。

曾接種兩劑國產衛星五號疫苗的普京,周一曾接見敘利亞總統巴沙爾,又與多名出國比賽的殘奧選手會面,並去西部視察聯合軍演。

他將取消今星期訪問塔吉克的行程,改以視像形式開會。

