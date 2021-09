紐約市學生回到教室全天上課（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

紐約市的學生周一回到教室全天上課,這個意味著所有教職員工必須接種疫苗,但在拜登總統最新的疫苗指令下,全國各地民眾對於自願接種疫苗問題,仍存在不小的爭議,而最新的民意調查顯示,更多的人選擇接種疫苗。

紐約市長白思豪說:「紐約的學校又回來了。」

美國最大的學區,紐約聯合校區,周一在白思豪的宣布下,恢復全日制面授課程,這是自去年3月紐約爆發疫情以來的首次。

全日制面授課程伴隨著嚴格的防疫政策,所有人必須在本月底之前至少接種一劑新型肺炎疫苗。

白思豪說:「今天在全市各地上學的孩子,將體驗最嚴格標準的健康和安全措施。」

聯邦疾控中心(CDC)表示,他們希望到今年年底,5歲的兒童也可以接種疫苗。

CDC總監Rochelle Walensky說:「病毒會鑽空子,去沒打針的地方,那裡的人沒有接種疫苗,我們能做的最好的防禦,就是讓孩子四周都是已打針者。」

疫苗接種問題也導致醫院人手短缺的問題,在紐約州北部,因為大批產科醫護離職,一家醫院曾經一度暫停為產婦接產。

路易斯縣首席衛生官Gerald Cayer說:「你不打針便無法在醫療保健領域工作。」

最新的民意調查顯示,在拜登政府推廣全國疫苗令之後,大部分受訪者都願意接種新型肺炎疫苗。

美國醫務總監Vivek Murthy說:「這是我們必須做的事情,以便進入下一階段的應對疫情,讓我們能克服這一關,一勞永逸地恢復正常生活。」

