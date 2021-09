【KTSF】

美國消費者產品安全委員會指,約7萬張Costco售出的沐浴椅需回收。

消費者產品安全委員會指,有81宗投訴指該沐浴椅在使用中會倒塌,甚至折斷,當中有4宗個案因此而受傷。

有問題的產品型號為IVENA 20英吋的柚木沐浴椅,它從2018年10月至今年6月,在Costco或Costco網上有售。

沐浴椅上有「100%木材來自管理良好森林」的標籤,消費產品安全委員會指,客戶應退回該產品,並將會得到全額退款,而Costco亦正在聯絡曾經購買該產品的顧客。

