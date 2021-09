Burlingame市府將提高下水道費用 漲幅9%（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Burlingame市府將提高下水道費用上漲9%,從明年開始分3年增加。

提高下水道費,主要是為了修復及改善下水道的基礎設施,包括95英里的管道,6個抽水站和一個污水處理廠。

根據工務部門報告,該市的下水道費已經將近十年沒有調漲,跟下水道一併支付的水費,在2019年調漲過一次。

Burlingame市議會一致表決通過,明年開始一連三年調漲下水道費9%,市議員表示,該市的下水道是中半島所有城市最老舊的,已經超過100年,只要一個管道漏水或類似的大問題而提起訴訟,市府要付出更大的代價。

Burlingame的居民,目前單戶住宅的水費加下水道費,每個月中位數為140美元,而縣中位數為173.90美元。

根據加州218法案,屋主將會在公聽會前的45天收到通知,公聽會預計在11月15日舉行。

