【有線新聞】

美國國務卿布林肯在聽證會回答提問時將台灣稱為「國家」。

美國眾議員菲茨帕特里克問道:「我們能否記錄在案,告訴國會和國家,我們將毫不含糊、毫不懊悔地竭盡所能,支持盟友烏克蘭和台灣,對烏克蘭是指俄羅斯的侵略,對台灣是指中國的侵略。」又問會否盡一切所能保護她們。

布林肯回答說:「當然我們將堅守對兩個國家的承諾。我們會履行承諾,在台灣關係法之下。」

