布林肯續為阿富汗撤軍政策辯護（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國國務卿布林肯周一在國會眾議院作證，繼續為拜登政府備受爭議的阿富汗撤軍和撤離政策辯護。

布林肯周一在眾議院的外交關係委員會作證，受到議員憤怒的質問，關於美軍撤出阿富汗，導致阿富汗政府的快速倒台，美國國務院為何沒有預先預測得到。

布林肯說，總統拜登上台後，就要面對結束阿富汗戰爭，抑或讓戰爭升級的問題，如果拜登不依足前任總統的政策承擔，駐阿富汗的美軍和盟國部隊就會繼續受到攻擊，泰利班也會繼續襲擊當地的主要城市，如果是這樣，美國就要派更多美軍到阿富汗，阻止泰利班奪取政權造成嚴重傷亡，這種泥足深陷阿富汗，就會無了期拖下去。

布林肯說：「沒證據顯示，留守更久，可令阿富汗的安全部隊或政府能自我支撐下去，如果20年，花數以十億計的支援、設備和訓練尚不足夠，為何要再花一、五、十年？」

兩黨的眾議員也猛烈批評，泰利班在上月中迅速奪權之後，國務院在撤僑撤員方面做得不夠，以及做得不夠快，布林肯就回答說，就算最悲觀的評估，都不會預測得到喀布爾政府竟然在11天內倒台，他重申，美國的撤軍撤離行動已經做到最好。

布林肯說：「撤離行動本身已盡力做好，在最困難情況下，由我們的外交人員、軍隊及情報人員進行。」

不過特別是共和黨籍的眾議員砲轟他，就美國8月底完成撤軍任務後出現的亂局，為何仍然有美國公民滯留在當地，他們要求國務院給予答案，南卡州共和黨籍眾議員Joe Wilson更要求布林肯辭職。

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