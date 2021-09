布林肯續為阿富汗撤軍政策辯護（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國國務卿布林肯周一在國會眾議院作證,繼續為拜登政府備受爭議的阿富汗撤軍和撤離政策辯護。

布林肯周一在眾議院的外交關係委員會作證,受到議員憤怒的質問,關於美軍撤出阿富汗,導致阿富汗政府的快速倒台,美國國務院為何沒有預先預測得到。

布林肯說,總統拜登上台後,就要面對結束阿富汗戰爭,抑或讓戰爭升級的問題,如果拜登不依足前任總統的政策承擔,駐阿富汗的美軍和盟國部隊就會繼續受到攻擊,泰利班也會繼續襲擊當地的主要城市,如果是這樣,美國就要派更多美軍到阿富汗,阻止泰利班奪取政權造成嚴重傷亡,這種泥足深陷阿富汗,就會無了期拖下去。

布林肯說:「沒證據顯示,留守更久,可令阿富汗的安全部隊或政府能自我支撐下去,如果20年,花數以十億計的支援、設備和訓練尚不足夠,為何要再花一、五、十年?」

兩黨的眾議員也猛烈批評,泰利班在上月中迅速奪權之後,國務院在撤僑撤員方面做得不夠,以及做得不夠快,布林肯就回答說,就算最悲觀的評估,都不會預測得到喀布爾政府竟然在11天內倒台,他重申,美國的撤軍撤離行動已經做到最好。

布林肯說:「撤離行動本身已盡力做好,在最困難情況下,由我們的外交人員、軍隊及情報人員進行。」

不過特別是共和黨籍的眾議員砲轟他,就美國8月底完成撤軍任務後出現的亂局,為何仍然有美國公民滯留在當地,他們要求國務院給予答案,南卡州共和黨籍眾議員Joe Wilson更要求布林肯辭職。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。