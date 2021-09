拜登訪加州在紐森陪同下視察Caldor山火災情

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周一展開為期兩天的西岸訪問行程,他較早時到過愛達荷州,巡視當地的跨部門火災中心之後,乘坐空軍一號專機,抵達加州首府沙加緬度,然後巡視Caldor山火的災後損毀程度。

拜登重申,氣候變化是現實問題,不容忽視,因此有需要通過 3.5萬億元的預算開支法案,以確保社區承受得起極端天氣帶來的災害。

空軍一號軍機飛抵加州首府沙加緬度時,加州州長紐森親到停機坪迎接拜登。

拜登輾轉來到南加州,在紐森陪同下,視察Caldor山火災後的損毀程度,並且聽取當地官員匯報山火災情。

他指出,現實證明氣候變化,包括全年發生的火災和極端天氣等都不容忽視。

拜登說:「我們必須想得遠大,思想狹窄只會造成災難,我們將會做得到,國家將會團結一致,對抗氣候變化。」

拜登又說,3.5萬億元的預算開支重建計劃方案,不僅是復元受到破壞的系統,而是確保社區可以承受得起極端天氣帶來的災害,這個不是關乎民主黨或共和黨的事,而是關乎天氣的現實問題,應該嚴肅處理。

拜登又提到,今年的山火已經燒毀540萬英畝林木,比整個新澤西州面積還要大。

拜登周一周二兩天會到訪愛達荷州、加州和丹佛市,目的是要引證在擴大社會安全福利的同時,也有需要投資數以十億元來對抗氣候變化,以應對頻頻發生的山火、乾旱和水災等極端天氣。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。